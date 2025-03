Fietser overleden door aanrijding met trein in Borne

In Borne in Overijssel is in de nacht van vrijdag op zaterdag een fietser overleden door een aanrijding met een trein. Dat gebeurde rond 02.00 uur ter hoogte van de Jupiterstraat, meldt de politie op X.

De politie onderzoekt de identiteit van de fietser en de toedracht. Het is onduidelijk of het treinverkeer werd gestremd door de aanrijding.

ANP