Fietser overleden door aanrijding met bestelbus in Simonshaven

Ongeluk
Vandaag, 18:30
Een fietser is woensdagmiddag overleden door een aanrijding met een bestelbus in het Zuid-Hollandse Simonshaven. Het ongeluk in het dorp in de gemeente Nissewaard gebeurde rond 16.45 uur op de Garsdijk.
Een politiewoordvoerder kan nog niets delen over de identiteit van het slachtoffer.
