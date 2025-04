Fietser overleden bij botsing met busje in Swifterbant

Bij een aanrijding op de Elandweg in Swifterbant is donderdagochtend een fietser om het leven gekomen. Het slachtoffer werd samen met een andere fietser geraakt door een busje. Die tweede fietser raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De melding van het ongeval kwam iets voor 06.30 uur binnen bij de politie. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De weg is sinds het ongeluk afgesloten. De politie verwacht het onderzoek aan het eind van de ochtend af te ronden.

De bestuurder van het busje is aangehouden voor verhoor en verder onderzoek. Dat gebeurt volgens de politie standaard bij ernstige verkeersongevallen.