Dodelijk ongeluk in Laag-Keppel: fietser (65) overleden na botsing

Een 65-jarige fietser is woensdagochtend overleden bij een aanrijding met een auto in Laag-Keppel. Het ging rond 07.00 uur mis op de Eldrikseweg in de Gelderse plaats. De precieze toedracht is nog niet duidelijk. De politie meldt via X dat zij onderzoek doen naar het ongeluk.

H et slachtoffer is een man van 65 jaar uit de gemeente Bronckhorst. De automobilist is een 46-jarige man uit Groenlo.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar hulp mocht toen al niet meer baten. Een speciaal team van de politie doet woensdagochtend onderzoek naar de toedracht van het fatale ongeval.