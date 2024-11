Fietser met hondje aangereden in Den Hoorn

Een fietsster is donderdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de Voordijkshoorn in Den Hoorn. Het slachtoffer had haar hondje bij zich, dat gelukkig ongedeerd bleef. Agenten hebben zich liefdevol over het dier ontfermd.

Het ongeluk gebeurde toen een automobilist vanaf de Dotterbloem de Voordijkshoorn opdraaide en de fietsster over het hoofd zag. De klap was zo hevig dat de fiets onder de auto vast kwam te zitten. De vrouw en haar hondje kwamen hierdoor hard ten val.

Ziekenhuis

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ambulancepersoneel verleende eerste hulp en bracht de gewonde vrouw naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Terwijl het slachtoffer werd verzorgd, namen agenten het hondje tijdelijk onder hun hoede en stelden het beestje gerust.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de aanrijding. Over de exacte verwondingen van de vrouw is op dit moment nog niets bekend. Het hondje is door bekenden van het slachtoffer opgevangen.