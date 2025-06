Fietser komt om bij ongeluk met busje in Vragender

Het noodlot heeft toegeslagen in het Vragender. Daar is een fietser verongelukt bij een botsing met een busje. Dat schrijft de politie in een bericht op sociale media.

Vanwege het voorval was de Oude Winterswijkseweg in de Gelderse plaats enige tijd afgesloten. Op die weg raakte het busje de fietser rond 15.30 uur, helaas dus met een dodelijke afloop voor de bestuurder van de tweewieler, waarvan de identiteit niet bekend is gemaakt.

Op beelden is te zien dat toegesnelde hulpdiensten met flink wat eenheden ter plaatse waren. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.