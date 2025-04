Fietser (59) komt ten val en overlijdt bij botsing in Hoofddorp, veel hulpdiensten aanwezig

In Hoofddorp is woensdagmiddag een fietser om het leven gekomen na een ernstig ongeluk, zo bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Dat gebeurde rond 14.45 uur op de Haya van Somerensingel. De fietser, een 59-jarige man uit Nieuw-Vennep, kwam vermoedelijk in aanraking met een auto en kwam daarbij hard ten val.

Hulpdiensten rukten groots uit, waaronder ook een traumahelikopter. Ter plaatse is geprobeerd de man te redden, maar dat mocht niet baten. "Wij wensen de nabestaanden veel sterkte en kracht toe", aldus de politiewoordvoerder.

Gebied afgezet voor onderzoek

De politie heeft het gebied rondom de plek van het ongeluk afgezet en is een onderzoek gestart naar de toedracht. Forensisch specialisten doen ter plekke sporenonderzoek.