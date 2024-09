Fietser (22) overleden na aanrijding met auto in Oudkarspel

Een 22-jarige man is maandagavond overleden na een aanrijding met een auto op de Westelijke Randweg in Oudkarspel (Noord-Holland). De man, die op de fiets was, overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Het ging rond 22.45 uur mis. Het ambulancepersoneel heeft de man uit de gemeente Schagen nog proberen te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De automobilist kwam er zonder verwondingen vanaf. Aan diegene is slachtofferhulp geboden.

Volgens een woordvoerder van de politie bestaat het vermoeden dat de fietser door rood reed bij het oversteken, maar de exacte oorzaak moet nog worden onderzocht. Alcoholgebruik is door de politie uitgesloten als mogelijke factor in het ongeval.

Beeld: HFV / GlocalMedia