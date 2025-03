Fatale aanrijding op spoor, treinverkeer tussen Maastricht - Sittard gestremd

Een persoon is overleden na een aanrijding met een trein. Het tragische ongeluk gebeurde maandagmiddag bij de spoorovergang Oude Steeg, vlak bij het dorp Rothem. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht door de politie. Volgens de eerste berichten lijkt het erop dat het slachtoffer te voet was. Een politiewoordvoerder spreekt van een noodlottig ongeval. De identiteit van de overledene is nog niet bekend.

De trein staat stil bij de bewaakte overgang in het noorden van Maastricht. Reizigers worden geëvacueerd. Een andere trein is onderweg naar de plek van het incident, zodat de inzittenden kunnen overstappen.

Op beelden van een correspondent ter plaatse is te zien dat er een vervormde rollator op het spoor ligt. De forensische opsporing doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Vertraging op het spoor

Door het ongeluk rijden er tijdelijk geen treinen tussen Sittard - Maastricht. Volgens de NS duurt de vertraging tot zeker 18.15 uur. Tot die tijd worden stopbussen ingezet.