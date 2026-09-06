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Dronken automobilist rijdt pompzuil aan gort bij tankstation en vlucht

Ongeluk

Vandaag, 08:02

Een automobilist heeft zaterdagavond laat onder invloed een ravage veroorzaakt bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De man verloor de macht over het stuur en reed tegen een pomp waar op dat moment iemand stond te tanken, meldt de politie. Die persoon raakte niet gewond.

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Na de botsing ging de bestuurder er te voet vandoor. Volgens Brabantse media vroeg een agent aan een fietser of hij diens fiets mocht lenen en zette hij daarmee de achtervolging in. De automobilist kon uiteindelijk worden aangehouden.

Ambulancepersoneel heeft de bestuurder nagekeken. Het is niet duidelijk of hij daarna naar het ziekenhuis of het politiebureau is gebracht. De man is aangehouden voor rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van een ongeval.

Ravage bij tankstation

Een berger heeft beide auto's meegenomen. De politie en Rijkswaterstaat zetten het terrein eerst af en droegen de situatie daarna over aan medewerkers van het tankstation. Zij zorgen voor het opruimen van de schade en het herstel.

Door Redactie Hart van Nederland
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