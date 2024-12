Ernstig ongeval in Blaricum: één persoon overleden

Bij een tragisch ongeval in Blaricum is maandag iemand om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, waren snel ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten.

Het incident gebeurde rond 09.00 uur op de Achterom. Volgens ooggetuigen werd een voetganger geraakt door een omvallende lantaarnpaal. De paal zou zijn omgestoten door een automobilist die achteruit reed, meldt NH Nieuws. De voetganger zou ter plekke zijn overleden. De politie kan dit echter niet bevestigen.

D e politie heeft de straat afgezet voor onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De verwachting is dat het onderzoek nog enkele uren in beslag neemt.