Ernstig ongeval op A27: vier gewonden, auto uitgebrand en weg dicht

Op zaterdagavond heeft rond 22:13 uur een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden op de A27 ter hoogte van Vianen. Meerdere voertuigen raakten betrokken bij de crash, en vier inzittenden zijn naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeluk leidde zaterdagavond tot een complete afsluiting van de snelweg in de richting van Gorinchem en de oprit naar de A2. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden opgeroepen om assistentie te verlenen.

Volgens de politie vloog een van de betrokken voertuigen in brand en brandde volledig uit. Er is in ieder geval één persoon gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog geen nadere details gegeven over de toestand van de overige inzittenden.

Verkeersonderzoek gestart

De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) is ter plaatse gekomen om de toedracht van het ongeval te onderzoeken. De politie kan nog niet verder iets zeggen over de toedracht van het ongeval en roept getuigen op zich te melden. Mensen die het ongeval hebben zien gebeuren, of beschikken over beelden van het incident, worden verzocht contact op te nemen. Informatie kan worden doorgegeven via 0900-8844 of anoniem via meldmisdaadanoniem.nl.