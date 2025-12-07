Volg Hart van Nederland
Zwaargewonden bij tankstation A73: auto rijdt met hoge vaart op anderen in

Ongeluk

Vandaag, 18:41 - Update: 48 minuten geleden

In het Limburgse Haps is zondagmiddag een ernstig ongeluk gebeurd bij een tankstation langs de A73. Volgens een correspondent reed een auto heel hard het tankstation in en zijn er twee ernstig gewonden gevallen.

Volgens de correspondent was de auto voor de crash gelanceerd door een betonblok: "Twee slachtoffers zijn met ernstige verwondingen met spoed naar een ziekenhuis gebracht." Het zou gaan om de bestuurder en bijrijder.

112Nederland weet te melden dat bij de botsing vijf voertuigen beschadigd raakten en een lantaarnpaal omver werd gereden. Volgens de site moest de brandweer een bekneld slachtoffer uit zijn voertuig bevrijden.

De politie zou hebben aangegeven dat het ongeval mogelijk is veroorzaakt doordat de bestuurder onwel werd.

Door Redactie Hart van Nederland

