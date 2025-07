Ernstig ongeluk op A27: vrachtwagen door middenberm en auto in brand

De A27 is in beide richtingen dicht vanwege een ernstig ongeluk. Bij het ongeval waren twee voertuigen betrokken. Een vrachtwagen is door de vangrail geschoten en is deels op de andere rijbaan terechtgekomen en andere auto staat in brand.

Omrijden kan via de A15, A16 en A58. De weg is tot 23.00 uur in beide richtingen afgesloten.

De hulpdiensten zijn "massaal aanwezig" op de snelweg, meldt de politie. Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend.

ANP