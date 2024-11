Ernstig gewonde bij heftig ongeval op N33 bij Veendam

Bij een ongeval op de N33 bij Veendam in Groningen is één persoon ernstig gewond geraakt, meldt de politie-eenheid Noord-Nederland op X.

De politie kreeg in de nacht van donderdag op vrijdag rond 00.00 uur een melding van het incident. Een busje was door onbekende oorzaak van de weg geraakt en tegen een boom gebotst. De wagen belandde daarna in de sloot. "Het lijkt te gaan om een eenzijdig ongeval", bericht de politie verder.

Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden gealarmeerd. Het slachtoffer werd uit de auto gehaald en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeval.

Hart van Nederland/ANP