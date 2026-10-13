Fietser (53) overleden na aanrijding met auto in Enschede

Een 53-jarige man uit Enschede is overleden aan de verwondingen die hij maandagavond opliep bij een ernstig ongeluk in zijn woonplaats. De man kwam rond maandagavond 22.30 uur op de kruising van de Weerseloseweg met de Vergertweg op zijn fiets in botsing met een auto. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. Dat meldt de politie.

Op beelden is te zien hoe meerdere hulpdiensten, waaronder de politie, brandweer en ambulances, ter plaatse kwamen. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die werd later geannuleerd.

Weg urenlang afgesloten

Na het ongeluk werd de Weerseloseweg (N737) in beide richtingen afgesloten. De weg bleef tot diep in de nacht dicht en het verkeer moest omrijden.

De politie heeft onderzoek gedaan op de plek van het ongeluk. Hoe de fietser en de automobilist met elkaar in botsing konden komen, is nog niet bekend.