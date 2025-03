Enorme ravage na ongeluk op A2: auto en bestelbus botsen, snelweg dicht

Op de A2 bij Eindhoven heeft zondagavond een groot ongeluk plaatsgevonden. Een auto en een bestelbus botsten hard op elkaar, wat zorgde voor een enorme ravage op de snelweg. De weg werd volledig afgesloten.

Door de klap raakten meerdere slachtoffers bekneld. De brandweer moest eraan te pas komen om hen te bevrijden. In totaal werden vier ambulances en een traumahelikopter opgeroepen om hulp te verlenen. Eén persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, een ander slachtoffer werd nagekeken in de ambulance.

Ravage

Door het ongeluk lag de weg bezaaid met brokstukken, en ook het wegdek raakte zwaar beschadigd. De politie en marechaussee kwamen ter plaatse voor onderzoek, terwijl wegwerkers bezig gingen met herstelwerkzaamheden. De A2 werd volledig afgesloten, wat leidde tot een flinke file. Pas in de loop van de avond wordt de weg weer vrijgegeven.