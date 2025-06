Allemaal mensen onwel bij tandarts in Emmen, praktijk ontruimd

Hulpdiensten zijn maandag massaal uitgerukt naar een tandartsenpraktijk aan de Bisslet in Emmen. Meerdere personen in het pand werden onwel, mogelijk wegens het vrijkomen van een gevaarlijke stof. De brandweer werd na de meldingen gelijk gealarmeerd en kwam rond 12:15 uur ter plaatse. Ook de Officier van Dienst Geneeskundig (OVDG) is opgeroepen en meerdere ambulances zijn ter plaatse gekomen om medische hulp te verlenen. De brandweer heeft het gebouw volledig ontruimd en is gestart met metingen om te achterhalen of er sprake is van een gevaarlijke stof of gaslek. Wat precies de oorzaak is van het onwel worden, is op dit moment nog niet bekend. De straat is afgezet voor onderzoek.