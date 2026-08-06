Foutje bedankt: verhuislift valt om en tikt raam kapot in Eindhoven

Bewoners aan de Amerlaan in Eindhoven stonden vanmiddag vast raar te kijken toen er plotseling een verhuislift omviel. De lift kantelde tijdens werkzaamheden en kwam in een voortuin terecht, meldt een correspondent ter plaatse. De bovenkant van de verhuislift raakte vervolgens een woonkamerraam, dat daardoor sneuvelde.

De straat werd daarop afgezet en de politie en brandweer kwamen ter plaatse. Omdat er geen direct gevaar was ontstaan, kon de brandweer echter weinig uitrichten.

Uitdaging

Dat betekent dat de eigenaar van de verhuislift er zelf voor moet zorgen dat deze weer overeind wordt gezet. Daarvoor is een andere kraan nodig, wat in de vakantieperiode lastig kan zijn.

Het is nog niet duidelijk hoe de verhuislift kon omvallen.