Vrachtwagen met 200 varkens gekanteld in Eibergen, meerdere dieren overleden

Op de Groenloseweg in het Gelderse Eibergen is maandagochtend een aanhanger met ongeveer 200 varkens gekanteld. De dieren kwamen door het ongeluk in de berm terecht. Meerdere varkens hebben het ongeval niet overleefd.

Het ongeluk gebeurde toen de vrachtwagen vanuit het centrum van Eibergen richting de N18 reed. Door de kanteling belandden de varkens in de berm. Rondom de dieren is een tijdelijke afzetting geplaatst om te voorkomen dat ze weglopen.

Veearts onderzoekt dieren

Politie, brandweer en ambulance kwamen ter plaatse. Ook een veearts is aanwezig om de toestand van de varkens te beoordelen. Enkele dieren zijn zo ernstig gestrest geraakt dat ze uit hun lijden moeten worden verlost.

Over de toestand van de vrachtwagenchauffeur is nog niets bekend. De Groenloseweg is volledig afgesloten voor het verkeer. Het bergen van de vrachtwagen en aanhanger, het afvoeren van de dieren en het schoonmaken van de weg zullen naar verwachting geruime tijd duren.