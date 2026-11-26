Op de A15 bij het Gelderse Echteld heeft een ernstig ongeluk plaatsgevonden met vijf vrachtwagens en een personenauto. De bestuurder van de auto raakte zwaargewond.

Rijkswaterstaat verwacht dat de afhandeling van het ongeval tot in de avondspits gaan duren. De vrachtwagens moeten geborgen worden. De politie doet onderzoek naar het ongeval.

De weg wordt waarschijnlijk rond 18.00 uur weer vrijgegeven. Tot die tijd wordt verkeer vanaf knooppunt Valburg richting Gorinchem omgeleid via de A50, A59 en A2.