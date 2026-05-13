Nederlandse fietser (83) overleden na aanrijding met auto in Duitsland

Een 83-jarige Nederlandse fietser is woensdag overleden bij een verkeersongeval in het Duitse Straelen, net over de grens met Noord-Limburg. Het slachtoffer kwam in botsing met een auto en overleed ter plekke. Dat meldt de Duitse politie.

Het ongeluk gebeurde woensdagochtend rond 10.30 uur op de Arcener Straße. Volgens de politie lijkt het erop dat de fietser om nog onbekende redenen vanaf het fietspad de autorijbaan opging. Ondanks een uitwijkpoging kon de 40-jarige automobilist uit Straelen de aanrijding niet voorkomen.

Een gespecialiseerd team van de politie onderzoekt het ongeval. De Arcener Straße is voorlopig afgesloten voor verkeer.