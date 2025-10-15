Nederlandse militair overleden tijdens oefening in Duitsland

Een 28-jarige Nederlandse militair is dinsdagavond in Duitsland overleden. Het gebeurde tijdens een oefening bij Munster Süd. Het lijkt te gaan om een ongeluk.

Defensie heeft de familie ingelicht en zegt geschokt te zijn. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt wat er precies is gebeurd, samen met de Duitse politie. Ook de Inspectie Veiligheid Defensie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) starten een onderzoek.

Aan de oefening deden ongeveer 550 militairen mee. De oefening begon op 30 september en zou vandaag eindigen, maar werd gisteren stopgezet door het overlijden.