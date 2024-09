Automobilist rijdt zich klem op trambaan Erasmusbrug in Rotterdam

Een automobilist heeft vrijdagavond voor flinke verkeerschaos gezorgd op de Erasmusbrug in Rotterdam. De man reed via de tramrails tot halverwege de brug en kwam daar muurvast te zitten. Volgens een correspondent probeerde de man nog te vluchten, maar kon de politie hem snel aanhouden.

Op beelden van een livestream is te zien hoe de auto rond 22:00 uur via een druk zebrapad de brug oprijdt, om vervolgens vast te komen zitten op de tramrails. Trams moesten achteruit terugkeren en ander verkeer werd volledig stilgelegd. Het duurde tot diep in de nacht voordat een takelwagen het voertuig van de rails kon halen en de brug weer toegankelijk was.

De bestuurder is opgepakt en de politie onderzoekt nog hoe hij op de trambaan terechtkwam.