Driften gaat helemaal mis: peperdure Porsche vliegt volledig in brand

Een Porsche is in de nacht van vrijdag op zaterdag in Arnhem volledig uitgebrand. Dat gebeurde aan de Nieuwe Havenweg tijdens het driften, meldt het AD.

De politie kreeg rond 00.45 uur melding van een eenzijdig ongeval. De bestuurder zou tijdens het driften de macht over het stuur zijn kwijtgeraakt en verschillende bouwmaterialen hebben geraakt, aldus de krant. Hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse en het vuur was snel onder controle.

Wonder boven wonder wist de bestuurder er zonder kleerscheuren vanaf te komen, want hij was op tijd uitgestapt. Het zou gaan om een Porsche Panamera. Nieuw kosten deze modellen 130.000 tot 250.000 euro.

Omdat het gaat om een eenzijdig ongeval en er geen gewonden zijn gevallen, is het desgevraagd geen verdere politiezaak.