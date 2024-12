Drie zwaargewonden bij ongeluk op A15, snelweg nog uren afgesloten

Drie mensen zijn zondag aan het begin van de avond zwaargewond geraakt bij een ongeluk met twee auto's op de A15 voor Rotterdam-Zuidplein. Een van zou ook gereanimeerd zijn, volgens een correspondent ter plaatse. De weg is volgens de politie tot in ieder geval 20.00 uur afgesloten.

In totaal waren er vijf inzittenden bij het ongeluk betrokken, waarvan er dus drie zwaargewond naar het ziekenhuis zijn gebracht. Traumahelikopters waren ter plaatse om gewonden naar het ziekenhuis te vervoeren. Beide voertuigen hebben veel schade.

De parallelweg tussen Rotterdam-Charlois en Rotterdam-Zuidplein is volledig afgesloten. Op de A15 zijn daarnaast twee rijstroken afgesloten, ook in de richting van Ridderkerk. De politie verwacht dat bergingswerkzaamheden en het onderzoek nog minstens twee uur, vanaf 17.00 uur, gaan duren. Het verkeer wordt via knooppunt Benelux omgeleid.