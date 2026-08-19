Drie Nederlanders overleden bij verkeersongeluk in Verenigde Staten

In de Verenigde Staten zijn drie Nederlanders om het leven gekomen toen de Ford Transit waarin ze zaten werd geraakt door een vrachtwagen. Het gebeurde dinsdagmiddag (plaatselijke tijd) in Fredericktown, in de staat Ohio. Volgens de verkeerspolitie van Ohio verzuimde de Nederlandse bestuurder van het busje te stoppen bij een stopbord, waarna een vrachtwagen op het busje inreed.

Drie inzittenden, alle drie mannen van middelbare leeftijd, overleden ter plekke. Vier andere Nederlandse inzittenden, onder wie de bestuurder, zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt het noodlottige ongeval. Volgens een woordvoerder wordt er bijstand verleend door de honorair consul uit Cincinnati en een collega van het consulaat-generaal in Chicago.

De slachtoffers maakten deel uit van een reisgezelschap van zestien Nederlanders, verdeeld over twee busjes.