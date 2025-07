Drie kinderen naar ziekenhuis na aanrijding in Aalten

Drie kinderen zijn zondagmiddag naar het ziekenhuis gebracht na een verkeersongeluk op de Hamelandroute in het Gelderse Aalten. Dat bevestigt een politiewoordvoerder na berichtgeving van regionale media.

De woordvoerder kan niet zeggen hoe de kinderen eraan toe zijn. Zij zaten samen met twee volwassenen in een auto die botste met een busje. De twee volwassenen in de auto en de bestuurder van het busje bleven ongedeerd. Er is voor zover de woordvoerder weet niemand aangehouden.

Het ongeluk ontstond mogelijk doordat een van de voertuigen geen voorrang gaf aan het andere. Het is niet bekend of de auto of het busje mogelijk de fout in ging.