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Drie kinderen en twee volwassenen gewond bij ongeluk

Drie kinderen en twee volwassenen gewond bij ongeluk

Ongeluk

Vandaag, 20:12

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Bij een ongeluk op de A50 bij het Gelderse Heerde zijn bij een ongeluk drie kinderen en twee volwassenen gewond geraakt. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeval waren voor zover bekend geen andere voertuigen betrokken.

Het ongeluk gebeurde bij de oprit van de snelweg bij Heerde-Zuid, de auto ging richting Zwolle. De oprit is nu afgesloten.

Volgens een 112-verslaggever raakte de auto eerst de middengeleider, waarna de auto via de oprit van de snelweg op de vangrail botste en vervolgens over de kop sloeg en in het talud belandde.

Door Redactie Hart van Nederland
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