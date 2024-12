Meerdere gewonden bij frontale botsing op Schipholweg bij Lijnden

Bij een ernstig ongeluk op de Schipholweg in Lijnden zijn zaterdagochtend meerdere mensen gewond geraakt. Twee auto's knalden daar frontaal op elkaar. Drie van de vier slachtoffers zouden er slecht aan toe zijn. Het moet een flinke klap zijn geweest, de ravage op de weg is groot.

Het ongeval vond plaats rond 06.00 uur op de kruising van de Schipholweg en de Amsterdamse Baan, vlak bij de oprit naar de A9. Op beelden is te zien hoe enkele mensen door politieagenten worden weggestuurd, omdat ze zich bemoeien met een van de slachtoffers die op een brancard ligt.

De brandweer moest een van de auto's openknippen om de inzittenden te bevrijden. Zowel het dak als de deuren werden verwijderd. De zwaargewonden zaten allemaal in één auto. De twee mannen die voorin zaten, waren nog in meer of mindere mate aanspreekbaar, de vrouw die achterin zat niet. Ze zijn naar verschillende ziekenhuizen in de omgeving gebracht. De bestuurder van de andere auto is door ambulancepersoneel nagekeken, maar had geen noemenswaardige verwondingen, aldus een woordvoerder van de politie.

Onder invloed

Getuigen verklaren tegenover de politie dat een van de twee auto's door groen licht reed. Mogelijk is de andere auto dus door rood gereden. Verder onderzoek moet daar meer licht op werpen, zegt de politie. Een van de bestuurders was mogelijk onder invloed. Bij hem is een bloedproef gedaan.

Door het politieonderzoek is de afrit van de A9 richting Badhoevedorp bij knooppunt Raasdorp afgesloten. Ook de N232 richting Amstelveen blijft voorlopig dicht.