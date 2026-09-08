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'Kind (1) overleden na ernstig auto-ongeluk in Barneveld'

Ongeluk

Vandaag, 14:10

Een 1-jarig kind die zondag bij een auto-ongeluk in Barneveld zware verwondingen opliep, is overleden. Daarover bericht het AD dinsdagmiddag. De krant verwijst naar een post op sociale media van de moeder van het overleden kind.

Een personenauto raakte zondag op de Postweg van de weg. Het voertuig kwam daarna tot stilstand tegen een boom naast de weg. Volgens de politie werd het voertuig bestuurd door een 30-jarige man uit Barneveld en zaten er twee kinderen in de auto.

Eén daarvan is nu overleden. De toedracht van het ongeluk wordt momenteel nog onderzocht door de politie.

Door Redactie Hart van Nederland
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