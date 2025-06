Auto op de kop in sloot in Wittelte, hond kon niet gered worden

Bij een ongeluk in Wittelte is een auto op de kop terechtgekomen in een sloot. Hulpdiensten rukten massaal uit. De bestuurder raakte niet gewond, maar haar hond heeft het ongeluk niet overleefd.

De bestuurster wist de auto op tijd te verlaten. Maar naast haar zat haar hond, die niet op tijd uit het voertuig wist te komen. De brandweer heeft volgens Dagblad van het Noorden de achterbak open gezaagd om het dier te kunnen redden, maar die reddingspoging kwam te laat.

Het is onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.