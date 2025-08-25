Dode bij botsing tussen auto en vrachtwagen op A28 bij Veeningen

Bij een zwaar ongeluk tussen een auto en een vrachtwagen op de A28 bij het Drentse Veeningen is een persoon om het leven gekomen. Een andere inzittende van de auto is naar het ziekenhuis gebracht voor controle, meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde rond 08.00 uur in de ochtend. Door de klap moest Rijkswaterstaat de A28 richting Hoogeveen volledig afsluiten. Automobilisten die onderweg zijn, moeten voorlopig omrijden via knooppunt Lankhorst en Heerenveen.

Onderzoek

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Politie en hulpdiensten waren in groten getale aanwezig om de slachtoffers te helpen en onderzoek te doen naar de toedracht.

Rijkswaterstaat laat weten dat het opruimen en onderzoek naar verwachting tot in de middag zal duren. Tot die tijd blijft de weg dicht en wordt verkeer in de regio omgeleid.