Ongeluk met oldtimer in Smilde: vier gewonden, twee ernstig

Een ritje met een oldtimer is maandagmiddag in Smilde met een harde klap geëindigd. Op de Suermondsweg raakte rond 15.40 uur een DAF zwaar beschadigd bij een ongeval, waarbij vier mensen gewond raakten. Twee van hen zijn er slecht aan toe, meldt de politie.

De hulpdiensten waarvan, vier ambulances, brandweerwagens, waren snel ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd ingezet en landde naast de plek van het ongeluk om medische ondersteuning te geven.

De slachtoffers zijn allen met ambulances naar het ziekenhuis vervoerd. Over de exacte toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Volgens de brandweer was de situatie ernstig genoeg om zichtschermen te plaatsen rond het wrak.

Total loss

De oldtimer, een klassiek model van het merk DAF, raakte total loss. De Suermondsweg is na het ongeluk afgesloten voor verkeer, zodat de hulpdiensten veilig hun werk konden doen en sporen veiliggesteld konden worden.

Het is nog onduidelijk of de oldtimer uit de bocht is gevlogen, of dat er een ander voertuig bij het ongeluk betrokken was. De politie heeft hierover nog geen details naar buiten gebracht.