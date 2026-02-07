Volg Hart van Nederland
29-jarige vrouw ernstig gewond bij botsing met landbouwvoertuig

Ongeluk

Vandaag, 14:51

In Oosterhesselen is zaterdagochtend een ernstig ongeluk gebeurd op de Verlengde Hoogeveense Vaart. Om omgeveer kwart over negen raakten in het Drentse dorpje een auto en een landbouwvoertuig bij het ongeval betrokken. De bestuurster van de auto, een 29-jarige vrouw uit Westerbork, is daarbij ernstig gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis.

Hulpdiensten kwamen massaal af op het ongeval. De auto ligt volledig in puin door de klap. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

Door Redactie Hart van Nederland

