Deelnemer overlijdt tijdens sportevenement in Norg

In Norg is zaterdag een deelnemer overleden tijdens een sportevenement. De persoon werd onwel tijdens deelname aan de Veldslag, een tocht waar ruim 2200 fietsers aan meededen. Ook vond de eerste editie van hardloopevenement Van Brink tot Brink plaats, met meer dan 500 lopers.

De organisatie bevestigt dat de deelnemer tijdens het sporten onwel werd en aan de gevolgen is overleden. "Uit respect voor deze deelnemer, familie en naasten hebben wij besloten De Veldslag en Van Brink tot Brink vroegtijdig te beëindigen," aldus de organisatie in een verklaring. " Onze gedachten gaan uit naar de familie, vrienden en betrokkenen. We wensen hen veel sterkte en kracht bij dit grote verlies."