Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Deelnemer overlijdt tijdens sportevenement in Norg

Deelnemer overlijdt tijdens sportevenement in Norg

Ongeluk

Vandaag, 20:03

Link gekopieerd

In Norg is zaterdag een deelnemer overleden tijdens een sportevenement. De persoon werd onwel tijdens deelname aan de Veldslag, een tocht waar ruim 2200 fietsers aan meededen. Ook vond de eerste editie van hardloopevenement Van Brink tot Brink plaats, met meer dan 500 lopers.

De organisatie bevestigt dat de deelnemer tijdens het sporten onwel werd en aan de gevolgen is overleden. "Uit respect voor deze deelnemer, familie en naasten hebben wij besloten De Veldslag en Van Brink tot Brink vroegtijdig te beëindigen," aldus de organisatie in een verklaring. "Onze gedachten gaan uit naar de familie, vrienden en betrokkenen. We wensen hen veel sterkte en kracht bij dit grote verlies."

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.