19-jarige overleden bij ongeluk Nooitgedacht, dronken bestuurder opgepakt

Bij een eenzijdig auto-ongeluk op de Borgerderstraat in het Drentse Nooitgedacht is in de nacht van woensdag op donderdag een 19-jarige man uit Groningen om het leven gekomen. Dat meldt de politie op X.

Het ongeval gebeurde rond 03.30 uur. De man raakte daarbij ernstig gewond. Hulpdiensten, waaronder het Mobiel Medisch Team (MMT), kwamen met spoed ter plaatse, maar medische hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De bestuurder van de auto, eveneens een 19-jarige man uit Groningen, is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van alcohol, meldt de politie. In de auto zat ook een derde inzittende. Die raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het onderzoek loopt nog.