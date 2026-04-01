Motorrijder overlijdt bij botsing met auto in Klazienaveen

Bij een botsing tussen een auto en een motor in de Drentse plaats Klazienaveen is woensdagmiddag iemand overleden, meldt de politie. De overleden persoon was de bestuurder van de motor.

Het ongeval gebeurde rond 15.45 uur op de Broekweg. De motorrijder zou kort na het ongeluk ter plaatse overleden zijn. De politie doet nog onderzoek.