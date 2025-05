Kindje bedolven onder vallende muur, met spoed naar ziekenhuis

In Hoogeveen is vrijdagochtend een kind gewond geraakt toen het onder een vallend muurtje terechtkwam. De veiligheidsregio bevestigt aan Hart van Nederland dat het ongeluk gebeurde bij werkzaamheden aan de Kleine Beer. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over leeftijd of geslacht doet men voorlopig geen uitspraken.

Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder de brandweer, meerdere ambulances en een traumahelikopter. Het kind zou ernstig gewond zijn geraakt, aldus een 112-verslaggever van Persbureau Meter.

Hoe het zo mis kon gaan, is nog niet bekend.