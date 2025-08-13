Fietser (91) overleden na ernstig ongeluk in Hoogeveen

Ongeluk
Vandaag, 13:10
In Hoogeveen is een 91-jarige man uit de Drentse gemeente overleden bij een verkeersongeluk, meldt de politie. De man was op de fiets.
Bij het ongeluk rond 11.00 uur op de Mr. Cramerweg was ook een automobilist betrokken. Het is niet bekend of die gewond is geraakt. De fietser overleed ter plaatse.
ANP
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.