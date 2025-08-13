Fietser (91) overleden na ernstig ongeluk in Hoogeveen

In Hoogeveen is een 91-jarige man uit de Drentse gemeente overleden bij een verkeersongeluk, meldt de politie. De man was op de fiets.

Bij het ongeluk rond 11.00 uur op de Mr. Cramerweg was ook een automobilist betrokken. Het is niet bekend of die gewond is geraakt. De fietser overleed ter plaatse.

ANP