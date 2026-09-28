Motorrijder ernstig gewond bij ongeval bij Havelte

Bij een verkeersongeval op de N353 bij Havelte is maandagmiddag een motorrijder ernstig gewond geraakt. Een auto en een motor kwamen daar met elkaar in botsing.

De politie kreeg rond 16.40 uur een melding van het ongeval. Hulpdiensten zijn ter plaatse om medische hulp te verlenen. Meer informatie over de toedracht is nog niet bekend.

Twee ongevallen op dezelfde weg

Op dezelfde weg vond maandag nog een ongeval plaats. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Of de twee ongevallen met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of daarbij iemand gewond is geraakt.