Motorrijder omgekomen bij ongeval Emmen, vrachtwagenchauffeur zwaargewond

Ongeluk

Vandaag, 17:41

Bij een ongeval op de N391 bij Emmen, ook wel de Rondweg geheten, is maandagmiddag een motorrijder om het leven gekomen. Een vrachtwagenchauffeur die ook bij het voorval betrokken was, raakte ernstig gewond. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie deelt geen leeftijden en woonplaatsen van de slachtoffers.

Het ongeluk gebeurde rond 15.00 uur nabij de Drentse plaats. Naast de motor en de vrachtwagen was er ook een bestelbus bij betrokken. Van dat voertuig hoefde er niemand naar het ziekenhuis.

Grote ravage

Op beelden is te zien dat de impact van het ongeval enorm was. Het wegdek ligt bezaaid met brokstukken en de vrachtwagen is omgeslagen en op de zijkant beland. Een groot deel van de cabine heeft flinke beschadigingen opgelopen door de crash. De motor, waarvan de bestuurder het voorval dus tragisch genoeg niet overleeft heeft, ligt verderop in de berm.

Hulpdiensten kwamen na het ongeluk massaal ter plaatse met meerdere brandweerauto's, ambulances en politie-eenheden. Laatstgenoemde hulpdienst heeft de gebeurtenis in onderzoek.

