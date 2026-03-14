Plotselinge hagelbui veroorzaakt kettingbotsing met meerdere auto's op A28

Een plotselinge hagelbui heeft zaterdagmiddag voor flinke problemen gezorgd op de A28 bij Eelde. Op de snelweg botsten negen auto's op elkaar in de richting van Groningen. Door het ongeluk is de weg volledig afgesloten.

Tijdens het incident trok een stevige hagelbui over het gebied. Binnen korte tijd lag de snelweg bedekt met enkele centimeters ijs. Daardoor werd het asfalt spekglad en konden bestuurders moeilijk remmen.

Meerdere gewonden

Door de gladheid ontstond een kettingbotsing waarbij in totaal negen voertuigen betrokken raakten. Hulpdiensten rukten massaal uit. De brandweer uit Eelde, Groningen en Vries werd ingezet om mensen uit hun voertuigen te halen.

Meerdere mensen raakten gewond bij het ongeluk. Ambulancepersoneel behandelt hen ter plaatse en vervoert slachtoffers waar nodig naar het ziekenhuis. De aard van hun verwondingen is niet bekend.

Niet alleen in de richting van Groningen ging het mis. Aan de andere kant van de snelweg kwam een motorrijder ten val, vermoedelijk door dezelfde gladheid die door de hagelbui was ontstaan.

Beeld: Persbureau Meter

Ook iets zuidelijker op de A28 bij het Drentse De Wijk werden weggebruikers verrast door de hagelbui. Daar raakten vier auto's in de slip en botsen op elkaar. Alle inzittenden zijn gecontroleerd door toegesnelde ambulancepersoneel. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht.

'Maartse buien' kunnen verkeer plots verrassen

Volgens weerman Robert de Vries gaat het om een typisch verschijnsel voor deze tijd van het jaar. "Dit zijn zogeheten maartse buien. Die kunnen kort, maar fel zijn en daardoor kan het verkeer ineens worden overvallen", legt hij uit.

Achter een regengebied dat zaterdagochtend over het land trok, volgde nog een buienstoring. Tegelijk zat er koudere lucht op grotere hoogte in de atmosfeer, waardoor de lucht onstabiel werd en lokaal stevige buien konden ontstaan met onweer en hagel.

"Zo'n hagelbui trekt natuurlijk niet altijd precies over een drukke snelweg, maar dat was nu wel het geval. Bij zo'n bui kan het in korte tijd glad worden." Volgens De Vries hoeven weggebruikers de komende dagen niet opnieuw voor dit soort omstandigheden te vrezen. "Vanaf dinsdag, maar zeker vanaf woensdag, keert het zachte lenteweer terug met veel zon en temperaturen die weer oplopen tot boven de 15 graden."