Man (85) overlijdt bij zware crash in Diever

Een auto is maandagmiddag tegen een boom gereden op de Dieverbrug in Diever. Bij het ongeluk is een 85-jarige man uit Delden overleden. Een 62-jarige vrouw uit dezelfde woonplaats raakte gewond.

Hulpdiensten rukten massaal uit. Een traumahelikopter, brandweer en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. De bestuurder overleed ondanks alle inspanningen aan zijn verwondingen. De gewonde vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.