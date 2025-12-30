Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Man (85) overlijdt bij zware crash in Diever

Ongeluk

Vandaag, 14:10

Link gekopieerd

Een auto is maandagmiddag tegen een boom gereden op de Dieverbrug in Diever. Bij het ongeluk is een 85-jarige man uit Delden overleden. Een 62-jarige vrouw uit dezelfde woonplaats raakte gewond.

Hulpdiensten rukten massaal uit. Een traumahelikopter, brandweer en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. De bestuurder overleed ondanks alle inspanningen aan zijn verwondingen. De gewonde vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.