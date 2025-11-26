Volg Hart van Nederland
Bestelbus vliegt uit de bocht en botst tegen horecapand in Veeningen

Ongeluk

Vandaag, 11:30 - Update: 58 minuten geleden

In Bloemberg bij Veeningen is woensdagochtend een bestelbus uit de bocht gevlogen, vermoedelijk door dichte mist. De bestuurder verloor in een bocht de controle en reed via een bloembak en een container tegen de gevel van een horecapand. De muur en een raam raakten daarbij zwaar beschadigd.

Het incident gebeurde rond 07.30 uur. De klap was zo hard dat de container tegen een café werd gedrukt. De bestelbus kwam uiteindelijk tot stilstand bij een vlaggenmast, die ook schade opliep. De bestuurder is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De politie en een bergingsbedrijf waren ter plaatse om het voertuig weg te halen. De mist lijkt een belangrijke oorzaak, maar de politie onderzoekt het ongeluk nog verder. Er raakten geen andere mensen gewond.

