Automobilist (68) overlijdt na botsing met zitmaaier bij 2e Exloërmond

Ongeluk

Vandaag, 12:54

Bij een ernstig ongeval op het Zuiderdiep bij 2e Exloërmond is donderdagochtend een 68-jarige automobilist om het leven gekomen. De man botste met zijn auto op een zitmaaier en kwam daarna tegen een boom tot stilstand.

Het ongeluk gebeurde rond 10.00 uur. Hulpdiensten rukten massaal uit: meerdere ambulances, brandweerwagens en ook een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De hulp mocht echter niet meer baten. De bestuurder overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De bestuurder van de zitmaaier raakte niet gewond.

Na het ongeval was de weg urenlang afgesloten voor hulpverlening en onderzoek. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.

