Scootmobieler (75) botst met auto in Assen, moet met spoed naar ziekenhuis

Een 75-jarige man uit Assen is dinsdagmiddag ernstig gewond geraakt na een aanrijding met zijn scootmobiel. Hij botste tegen een auto op de Industrieweg. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

De man raakte gewond en moest met spoed naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto is ongedeerd gebleven. De weg is voorlopig dicht voor onderzoek.