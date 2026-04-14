Meerdere gewonden bij ongelukken op A28 bij Assen

Op de A28 bij Assen zijn dinsdagochtend meerdere ongelukken gebeurd waarbij in totaal acht auto's betrokken zijn. De politie meldt dat er zeker twee gewonden zijn gevallen. Eén van hen zat bekneld en moest door hulpdiensten worden bevrijd.

De ongelukken vonden plaats in de richting van Zwolle. Over de exacte toedracht is nog weinig bekend, maar op de snelweg ligt volgens Rijkswaterstaat "veel rommel" na de botsingen. Dat wijst op forse schade aan meerdere voertuigen.

Dichte mist

In het noordoosten van Nederland, waaronder Assen, geldt dinsdagochtend code geel vanwege dichte mist. Het KNMI meldt dat het zicht op sommige plekken is teruggelopen tot 100 à 200 meter. Het weerinstituut waarschuwt dat dit soort omstandigheden verraderlijk is voor weggebruikers. Of de mist een rol heeft gespeeld bij de ongelukken, is niet bekend.

Er is flinke vertraging ontstaan. Verkeer richting Zwolle moet rekening houden met ongeveer een uur oponthoud. Daarnaast speelt ook het wegdek een rol in de hinder. Op de A28 bij Assen is een deel van het asfalt beschadigd door vorst. Volgens een woordvoerder staat die schade los van de ongelukken van dinsdagochtend.