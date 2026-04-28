Motorrijder (41) overleden na aanrijding met ree op N33 bij Anderen

In het Drentse Anderen is maandagavond een 41-jarige motorrijder uit Rolde (Drenthe) overleden. De man kwam in botsing met een ree op de N33 bij Anderen. Ook de ree overleefde het ongeval niet, bevestigt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland.

Volgens de woordvoerder kwam de motorrijder na de botsing ten val. Hulp mocht niet meer baten; hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Een correspondent ter plaatse meldt dat de motorrijder na de val werd geraakt door auto's. De politie kan dit niet bevestigen en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.

Door het ongeval was de N33 tussen Gieten en Assen enige tijd afgesloten. Inmiddels is de weg weer open.