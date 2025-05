Drama bij Friese recreatieplas: persoon overleden bij vermoedelijk ongeluk in water

Bij recreatiegebied De Potten in het Friese Offingawier is donderdagmiddag een persoon overleden na een incident in het water. Dat meldt de politie, die rond 14.40 uur werd gealarmeerd.

Het incident vond plaats aan de Paviljoenwei, een plek waar op warme dagen veel mensen recreëren op en rond het water. Hulpdiensten haalden het slachtoffer uit het water, maar alle pogingen om het leven van de persoon te redden mochten niet baten. Het slachtoffer overleed ter plekke.

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Op basis van de eerste bevindingen lijkt het te gaan om een noodlottig ongeval. De identiteit van de overleden persoon is nog niet bekendgemaakt.

Hart van Nederland/ANP